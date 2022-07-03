Bir dehşet daha! Eski karısını tabancayla öldürdü

Son dakika... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce boşandığı Esra Altınkaynak (37) ile ilçede karşılaşan Mustafa Akman (51), kendisiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında tabancayla eski eşi Altınkaynak'a ateş açan Akman, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Altınkaynak, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.