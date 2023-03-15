Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti

Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti

Giriş: 15.03.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.

Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz @BY olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumenin mekanı cennet olsun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'de fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
Rize'de fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.