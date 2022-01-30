Bıçaklı saldırı kamerada

İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, tartıştığı kişiye bıçakla saldırmaya çalışan adam araya giren vatandaşlarca güçlükle engellendi.

Olay, 14 Ocak7ta Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bıçaklı saldırgan, daha önceden tartıştığı kişinin üzerine doğru bir anda koşmaya başladı. Saldırgan elindeki bıçağı karşısındaki kişiye sallarken arkasından koşarak gelen bir vatandaş araya girdi.

Boğuşmalar sürerken bir minibüsten inen 3 kişi de kavgayı ayırmak için olaya dahil oldu. Uzun süren boğuşmanın ardından bıçaklı saldırgan zor zapt edildi. Olayda ise ölen ya da yaralanan olmadı.