Mamaları çalan hırsız bin pişman oldu!

İHA

Gaziantep’te yaşayan Çiçek Yüksel Kalkan, besleme yaptığı bölgede yaralı bir köpeği tedavi etmek için gittiğinde kendi imkanları ve hayvanseverlerin destekleriyle alınan mama ve su kaplarının çalındığını gördü.

Mamaları çalan şüpheliyi yakalayan Kalkan, zanlıya tepki gösterince hakarete uğradığını iddia ederek aracında bulunan beyzbol sopasıyla şüpheliye saldırdığını söyledi.

"YILLARDIR HAYVANLARIN MAMASINI ÇALIYORDU"

İHA'da yer alan habere göre uzun süredir mama ve su kaplarının çalındığını ifade eden Kalkan, dayanamayarak hırsıza saldırdığını anlattı.

Kalkan, “Olaydan bir gün öncesinde bu bölgeye beslemeye geldiğimde yaralı bir köpek vardı o akşam açık veteriner bulamadım ertesi gün köpeği görmek için bu bölgeye geldim. Yıllardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını çalıp götüren bir adam vardı bunu bulamıyorduk hurdacı olduğunu söylüyorlardı aracı tarif ediyorlardı ama bulamamıştık.

"YEMEKLERİ TOPLUYOR KÖPEKLERE VURUYORDU"

O gün gördüğümde bir taraftan yemekleri alıp bir taraftan da köpekleri itekleyip vuruyordu yemekleri topluyordu. Bu sırada yakaladım sonrasında bana kendisi küfürlü bir kelime kullandı, ben de o sinirle anahtarını aldım, bu sırada küfürler edince artık bizim de hayvanseverlerin de bir yasa yok yani doluluğun da verdiği şeyle bir bayan olarak aracımda sopa bulunduruyorum çünkü tek başıma araziye çıkıyorum, arabadan aldım o anda görüntülerdeki gibi saldırdım” dedi.

"YAVRULARIMA BİR DAHA DOKUNMASIN"

Yaşanan olay için, ‘Bunda bir suç varsa suç benimdir’ diyen Kalkan, “O anki tamamen annelik içgüdüsü yavrularıma bir daha onu yapmasın çünkü onlara vurdu gördüm onu o an yanına kâr kalsın istemedim. Sonrasında sakin şekilde konuştuğumuzda bana bunu şu şekilde söyledi. Bir daha yapmayacağını, işçilerinin aldığını, kendisinin ilk defa aldığını köpeklere götüreceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

"BESLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Sokak hayvanları için mücadelesini devam ettireceğini kaydeden Kalkan, her gün hayvanları beslemek için bölgeye geldiğini ifade etti.