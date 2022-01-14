Boğulma kesinleşti, mahkemeden yeni rapor talebi!

İzmit'te, evinin yatak odasında ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın (22) intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi tutuklu sanık Ömer Fidan'ın (26) yargılanmasına devam edildi. Beyzanur'un boğulduğu, otopsi raporuyla kesinleşirken, intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan yeni rapor istenip, duruşma ertelendi.
Olay, 21 Mart 2021'de Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Ömer Fidan, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
'BEYZA NE OLUR KAPIYI AÇ, SESLERİNİ DUYDUM'
Ömer Fidan'ın Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fidan, Beyzanur Fidan'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.
Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren çiftin komşusu G.T., "Evime geldiğimde kavga sesleri geliyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 sıralarında 'Beyza ne olur kapıyı aç' gibi sesler duydum. Kendilerini tanımıyorum. 'Lütfen kapıyı aç. Ne olursun kapıyı aç' gibi şeyler söylüyordu. Bir süre sonra da polis geldi. Bilgim bundan ibarettir" dedi.
PSİKİYATRİSTİ İFADE VERMEK İSTEMEDİ, OTOPSİ RAPORU OKUNDU
Beyzanur Fidan'ın özel hastanede çalışan psikiyatristi D.D. de duruşmaya tanık olarak katıldı ancak ifade vermek istemedi. Daha sonra mahkemeye gelen otopsi raporu okundu. Raporla Beyzanur Fidan'ın boğulduğu kesinleşirken, intihar edip etmediği konusunda detaya yer verilmediği görüldü.
Mahkeme heyeti, boğulma nedeninin intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için yeni adli tıp raporu istedi. Sanık Ömer Fidan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, rapor sonucu için duruşma, 16 Mart'a erteledi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!