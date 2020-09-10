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Geçtiğimiz ay yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'ndan yeniden siyah dumanları yükseliyor.

Görgü tanıkları limanda çıkan yangından yükselen dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğünü belirtiyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Geçtiğimiz ay limanda gerçekleşen yangın, limandaki amonyum nitrat bulunan depolardan birine sıçramış ve bu nedenle bütün kenti yerle bir eden bir patlama yaşanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...