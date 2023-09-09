Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir kadına çarptıktan sonra takla attı.

Kaza dün saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Asmalı Mescit Mahallesi'nde tek yönlü sokakta ilerleyen otomobil kaldırım taşına çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarındaki kadına da çarpıp takla attı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin çarpması ile savrulup ağır yaralanan kadın için çevredekiler seferber oldu. Yaralı daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.