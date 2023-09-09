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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu'nda yol kenarındaki kadına çarpan otomobil takla attı! Yaralılar var

        Beyoğlu'nda yol kenarındaki kadına çarpan otomobil takla attı

        İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın sürücü önce yol kenarındaki taşa, ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarparak takla attı. Kadın sürücü ve yol kenarındaki kadın yaya kazada yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:18
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        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
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        Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir kadına çarptıktan sonra takla attı.

        Kaza dün saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Asmalı Mescit Mahallesi'nde tek yönlü sokakta ilerleyen otomobil kaldırım taşına çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarındaki kadına da çarpıp takla attı.

        YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Otomobilin çarpması ile savrulup ağır yaralanan kadın için çevredekiler seferber oldu. Yaralı daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Kaza sonrası takla atan otomobil içinde kalan sürücü kadın da vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

        Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

        Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

        Bir mahalle sakini "Otomobil önce taşa sonra kadına çarparak takla attı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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        #Beyoğlu
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        #trafik kazası
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