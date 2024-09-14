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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Beykoz'da bisiklet yarışı nedeniyle yollar kapandı; sürücüler ve vatandaşlar isyan etti | Son dakika haberleri

        Beykoz'da bisiklet yarışı nedeniyle yollar kapandı; sürücüler ve vatandaşlar isyan etti

        İstanbul'da düzenlenecek Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yola çıkan sürücüler ve vatandaşlar duruma tepki göstererek işlerine geç kaldıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:43
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        Yollar kapandı; vatandaşlar isyan etti
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        Beykoz'da Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı için 08.00 itibariyle birçok yol ulaşıma kapatıldı. Trafiğe çıkan sürücüler ve vatandaşlar duruma isyan ederek, "Haberimiz yok, işe geç kaldık, gidemiyoruz" dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

        İki gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da, Pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak. Beykoz'da yapılacak yarış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen güzergahtaki yollar 08.00-14.30 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

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        Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek isteyen sürücüler ve vatandaşlar yolların kapatılmasına tepki gösterdi.

        "YOLDA KALDIM"

        Bisiklet yarışından dolayı yolların kapatılacağından haberi olmadığını söyleyen bir kişi, "Şikayetim şu ki; Beykoz'da çalışan biri olarak Kavacık'tan Beykoz'a gidemiyorum. Çünkü otobüsler işlemiyor. Bunun daha önceden belediyeden ya da diğer mercilerden tebliğ edilmesi gerekiyordu. Şu an yolda kaldım. Ticari taksi bile yok. Ama ben işe gitmek zorundayım. Yürüyerek dahi gidemiyorum, bilemiyorum nasıl gideceğimi. İşe neden geç geldiğimi nasıl açıklayacağım bilmiyorum" diye konuştu. İşe geç kaldığını söyleyen Ali Yıldız, "İşe gidemiyorum. Yol trafiğe kapatıldığından otobüste gelmedi. Vatandaşa bilgi verilmedi, haberi yok yürümek zorundayım" dedi.

        Yol kapalı olduğu için caddeye giremeyen işçi servisi geri dönmek zorunda kaldı. Servisten inerek eve yürüyerek gideceğini söyleyen bir kişi "Gece vardiyasından çıktık. 12 saattir çalışıyorum. Tokatköy'de oturuyorum evime nasıl gideceğim bilmiyorum. Mecbur yürüyeceğim artık, 1 saat sürer" diye konuştu.

        14 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarış saat 11:00'da Beykoz Belediyesi önünden start alacak olup saat 14:00'da Polenezköy'de son bulacak.

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