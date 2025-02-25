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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı

        Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı

        Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 08:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:07
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        Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı
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        Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

        Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

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