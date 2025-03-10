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        Haberler Gündem Politika Beykoz Belediye Başkan Vekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Beykoz Belediye Başkan Vekili belli oldu

        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından bugün toplanan Beykoz Belediye Meclisi, Özlem Vurak Gürzel'i Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak seçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:54
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        Beykoz Belediye Başkan Vekili belli oldu
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        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 Mart'ta tutuklanarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasının ardından Beykoz Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Özlem Vural Gürzel seçildi.

        Beykoz Belediye Meclisi bugün saat 14.00'de toplanarak yeni başkan vekilini seçti. CHP'nin adayı Beylikdüzü'nden transfer ettiği meclis üyesi Özlem Vural Gürzel olurken Cumhur İttifakının adayı Sadullah Hasanoğlu oldu.

        Beykoz Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımına göre CHP 18, AK Parti 11, MHP 2 olmak üzere toplam 31 meclis üyesi oy kullandı. İlk ve ikinci turda CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken Cumhur İttifakının adayı Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı. Üye tam sayısının üçte ikisi olan 22 oya erişilemediği için seçim 3. tura kaldı. Üçüncü ve son turda oy sayıları değişmezken 18 oy alan Özlem Vural Gürzel salt çoğunluk ile Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.

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