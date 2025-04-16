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        Beykoz Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi

        Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alındı. Fidan Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:01
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        Beykoz Başkan Yardımcısı adliyede
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        Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

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        Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fidan Gül’ün, Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kreş müdürüyken 2024 yılının haziran ayında Beykoz Belediye Başkanlığında Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı öğrenilmişti.

        İhaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesinde yargılamasının devam etmesinin kamuoyuna yansıması sonrası bu yer değişikliğinin Beykoz yerelinde tepkiyle karşılanmasına rağmen Fidan Gül'ün, 2024 yılı ekim ayından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden de sorumlu olacak şekilde Köseler tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtilmişti.

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