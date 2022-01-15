Berke Özer oyundan sedyeyle çıktı!

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Berke Özer oyuna devam edemedi ve sedyeyle saha kenarına alındı.

Gustavo ile çarpışması sonrası yerde kalan ve oyundan sedyeyle alınan 21 yaşındaki kalecinin yerine 85. dakikada 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin girdi.

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe kalesini devralan Berke Özer'in sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.