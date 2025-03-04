Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketliliklerden etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak benzine indirim yapıldı. 1 lira 15 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı kaç TL? İşte 4 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…