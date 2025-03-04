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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geldi! 4 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzine indirim geldi. Son dakika haberinin ardından ''İzmir, Ankara, İstanbul'da güncel LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 4 Mart 2025 Akaryakıt fiyatları tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:38
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        • 1

          Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketliliklerden etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak benzine indirim yapıldı. 1 lira 15 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı kaç TL? İşte 4 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

          Petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

          Benzinin litre fiyatına 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim geldi.

        • 3

          LPG’YE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          LPG ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 4 Mart 2025 Salı günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 4 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,39 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,65 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,24 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,54 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,94 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,36 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,31 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,73 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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