Beklenen yağış İstanbul'a geldi!

İHA

Dün güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da, bugün sabah saatlerinde yağış etkili olmaya başladı. Çatalca’da şiddetini arttıran yağış nedeniyle, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA'nın haberine göre, dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun aralıklar ile bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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