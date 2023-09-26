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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bebek'teki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! - Haberler

        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!

        İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve çifte vahşetle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilirken ifadeler de ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin, ölen Engin Göregen'i kastederek "Elinde telefonla küfür ediyordu. Bir an göz göze geldik. Bize mi küfür ediyorsun diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı" dediği öğrenildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 26.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:06
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        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
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        Kan donduran olay 3 gün önce Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde gece 01.00’de meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OLAYA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları belirlenen çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan H. E. A. M.O.B., G.Ö., H.G. ve E.L. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

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        Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yola taşan kavgada 2 kişinin kalabalık grup tarafından dövüldüğü görülüyor.

        ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

        Yapılan soruşturmada ifade veren şüpheliler, kavganın laf atma ve karşılıklı küfürleşmenin ardından ortaya çıktığını iddia etti.

        OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre de şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Polis soruşturması sonucunda olay gecesi Engin Göregen ve Mazlum Doğan'ın çalıştıkları tekneden ayrılarak sahilde yürüdükleri, bu sırada Engin Göregen'in telefonla konuştuğu bir arkadaşı ile küfürleştiği tespit edildi. Bu sırada tekne gezisinin ardından Bebek sahilde banklarda oturarak içki içmeye devam eden grubun, "Sen bize mi küfür ediyorsun" diyerek iki kişinin yanına geldiği ve tartışma çıktığı tespit edildi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinayetin işlendiği belirlendi.

        ŞÜPHELİLER: BİZE KÜFÜR ETTİĞİNİ SANDIK

        Poliste ifade veren şüpheliler ise olay sırasında alkollü olduklarını olanları tam olarak hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Bağcılar'da yakalanan şüpheliler kavgaya karıştıklarını kabul ederlerken "Elinde telefonla küfür ediyordu. Bir an göz göze geldik. Bize mi küfür ediyorsun diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı. Herkes birbirine vuruyordu. Bıçağı tam olarak kimin kullandığını göremedik. Kavga bittikten sonra korkarak oradan kaçtık" dedikleri belirtildi.

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        Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Mert O.B. (23) Gökay Ö. (23), Hacer G.A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan H.E.A. (17), B.K. (17), B.E.L. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna ise şüpheliler "Biz kimseyi öldürmedik" diye cevap verdiler.

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        #son dakika
        #Engin Göregen
        #Mazlum Doğan
        #Son dakika haberler
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