Batman’da feci görüntü!

Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajı'nda su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık ölürken, küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor.
İHA'nın haberine göre, Batman'da Zilek köprüsü yakınlarındaki Ağıl köyünde Ilısu Baraj göletinde yaşanan balık ölümlerine çevreciler tepki gösterdi.
Baraj suyunun çekilmesiyle göletteki yüz binlerce yavru balığın kıyıya vurduğunu gören Çevre Gönüllüler Derneği, yetkililerin duruma müdahale edilmesini talep etti.
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında bir balık katliamına tanık olduklarını söyledi.
Argunağa, “Maalesef barajda su çekilmesinden kaynaklı olarak Ağıl köyü mevkiinde yaşanan bir katliam var. Yüz binlerce balığın ölümüne tanık olduk. Bulunduğumuz bölgede toplu balık katliamı olmuş durumda. Yetkilileri aradık Batman şubesini aradık Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü aradık, onlar ekiplerini göndermişti bu bölge ne kadar ulaştılar bilmiyoruz.
Şuanda gördüğünüz gibi yapılacak bir şey yok hiçbir müdahalede bulunmamışlar, çukurlarda kalan balıklar topluca öldüler bazıları da ölümü bekliyor. Barajda suların çekilmesi doğaldır, enerji üretimine paralel olarak ancak gerekli tedbirlerin alınması bir zorunluluktur.
Biz öyle biliyoruz her seferinde yüz binlerce milyonlarca balığın ölümü kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı olarak ve derneğim adına buradan yetkilileri göreve çağırıyorum. Herhangi bir önlem alınmıyor, burada bir tedbir alınması lazım. Suların çekilmesine bağlı olarak göletlerde kalan balıkların kurtarılması için bir çalışma yürütülmesi gereklidir. Bu çalışmalara hiçbir şekilde tanık olmuyoruz. Balıklar kendi kaderlerine terk ediliyor. Sıradan 5 ila 10 bin balık ölümü söz konusu değil her bir gölette yüz binlerce ölüyor. Yetkilileri etkin tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.
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