DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. DHA'nın haberine göre Kahramankazan'da Bitik Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA BAZI İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ İşçiler tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fotoğraf: AA Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. Bu sırada bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir