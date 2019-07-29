Edirne Keşan'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda yaşayan 15 yaşındaki Gülsüm Kabayel, baş ağrısı şikayetiyle aile tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tıbbi müdahalesi yapılan ve bir süre müşahede altında tutulan Kabayel daha sonra taburcu edildi.

KOLU VE BACAĞI MORARDI

DHA'daki habere göre evine döndükten sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşan Gülsüm Kabayel, tekrar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Kabayel, ambulansla Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gülsüm Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından teslim alınan Kabayel'in cenazesi, Keşan'a getirildi. Gülsüm Kabayel'in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, cenaze İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı´nda toprağa verildi.