Baro düzenlemesi Meclis'te

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Baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi TBMM'ye geldi. Düzenlemeye MHP destek verdiğini açıklarken, AK Parti CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşerek fikir alışverişinde bulunmuştu.

Düzenlemeye göre, çoklu baro kurulmasının önü açılabilecekken, barolar bu düzenlemeye tepki göstererek Ankara'ya yürümüştü.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarının gerçekleştirdiği protestoya tepki gösterdi. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin, faşizan uygulamalara varan sorunlar ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Baro düzenlemesi 28 maddeden oluyor. Son 20 yılda artan avukat sayısı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşmış olması rabıtanın kopmuş olmasına neden olmuştur. Artan sayı avukatların baro irtibatlarını koparmıştır." dedi.

"Titiz bir çalışma yaptık" diyen Özkan, "DDK'nın ve diğer örgütlerin hazırladığı raporları inceledik. Önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. STK'lar, hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler ve bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve Avukatlık Kanunu Meclis Başkanlığı'na sevk ettik" ifadelerini kullandı.

4 ana başlıkta teklifin içeriği hakkında bilgi veren AK Partili Özkan, "İstanbul, Ankara ve İzmir için üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 binden fazla avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro 72 ildeki barodan daha büyük olacağı anlamına geliyor. Barolar Birliği delagasyonunda yeni bir düzenleme getiriyoruz. Her baro TBB Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edecek. Üye sayısı çok olan illerde her 5 binde 1 delagasyonda temsil imkanı sağlıyoruz. Baro organlarının seçimini 2 yılda bir ekim ayının ilk haftasında genel kurullar, akabinde TBB seçimlerinin de 4 yılda bir aralık ayında yapılmasını öngörüyoruz. Yaşam tarzı, inancı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulan avukatlar için bir düzenleme yaptık. Avukatların resmi kıyafeti olarak cübbeyi belirttik" ifadelerini kullandı.