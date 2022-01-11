Barış Atay'a saldırı davasında karar çıktı

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları ve müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları Şerif Özgür Urfa, Zübeyde Arslan ve Ahmet Ekim katıldı.
AA'da yer alan habere göre, sanık avukatları müvekkillerinin milletvekili Barış Atay Mengüoğlu'nun siyasi kimliğini bilmediklerini, söz konusu eylemin müştekinin kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü. Sanık avukatı, müvekkillerine verilecek olası cezanın ertelenmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Dalga Sokak üzerinde yürüdükleri sırada aynı mekanda bulunan sanık Ömürcan Polat'ın içeride oldukları süre içinde Barış Atay'ı tanıyıp politik tutum ve tavrını benimsemediği için diğer sanıklar Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Emekçi ile takibe geçtiklerini kararında kaydetti.
Kararda sanıkların bir topluluk halinde Barış Atay Mengüllüoğlu'na arkasından yaklaştığı, sanıklardan Ömürcan Polat'ın hakaret içeren sözler söyleyerek Mengüllüoğlu'na arkasından vurup sarstığı, bunun üzerine arkasına dönen Mengüllüoğlu'na diğer sanıkların birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri ve yerde de vurmaya devam ettikleri ifade edildi.
1 SANIĞA 1 YIL 11 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme sanık Ömürcan Polat'ı "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisini görevinden ötürü kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'nin "Kamu görevlisini görevinden ötürü kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Söz konusu saldırının planlı yapıldığı öne sürülen kararda verilen cezalarda iyi hal indirimi veya ceza ertelenmesi yapılmadı. Mahkeme, Osman Avşar'ın "Kamu görevlisini görevinden ötürü kasten yaralama" suçundan beraatine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na 31 Ağustos 2020'de saldırdığı iddia edilen Ömür Canpolat hakkında "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
İddianamede diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan ile Çağlar Baş'ın sonradan kimlikleri tespit edilen İhsan Emekçi ve Osman Avşar'ın da "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.
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