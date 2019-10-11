İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor gözaltına alındı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay bu gece sabaha doğru saat 05:50 sıralarında Baltalamanı Kemik hastanesinde meydana geldi. İstanbul Sarıyer ilçesinde İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Kaan Erol, başka bir doktor tarafından 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Aynı hastanede çalışan doktor Kaan Erol, Y.S adlı meslektaşına "Sen daha az hastaya bakıyorsun" deyince aralarında tartışma başladı. Doktor Y.S kobra bıçağıyla, Dr. Kaan Erol’a saldırarak, meslektaşını hastane içerisinde 30 farklı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Kaan Erol’a hastanede ilk müdahalenin yapılmasının ardından Şişli Eftal hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.S. Sarıyer Asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.