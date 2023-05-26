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Aksaray'da hemşirenin rezidansın 7. katındaki balkondan düşmesiyle ilgili doktor gözaltına alındı

Aksaray'da bir rezidansın 7'nci katından düşen hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda daha önce serbest bırakılan doktor Halil İbrahim A. gözaltına alındı

Giriş: 26.05.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Balkondan düşen hemşirenin şüpheli ölümünde doktora gözaltı! - En son haberler
AA

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in bir rezidansın 7. katındaki balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili doktor gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre olayın ardından emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor Halil İbrahim A. (43) hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Hemşirenin babası Salim Tuncel, Aksaray Adliyesi önünde gazetecilere, devletin konuyu takip ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Tuncel, şöyle konuştu: "Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti. Görmediğim ve duymadığım konular hakkında bir şey söylemek istemiyorum."

Fotoğraf: DHA

Doktor Halil İbrahim A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu 7. katın balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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