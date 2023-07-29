Vali Salih Ayhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası bizim göz bebeğimiz, Urfa'nın görünen yüzü. Herkesin ilk uğrak yeri. Böyle bir yeri korumak ayrıca bir ibadettir. Çünkü buranın manevi bir havası vardır. Selin de bu tahribatın da izini inşallah temizleyeceğiz.