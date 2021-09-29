Balıklar ölüyor, kuşlar kaçıyor!

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölünde su seviyesi düşünce birçok balık ölerek kıyaya vurdu. Gölün rengi ise turkuazdan sarıya döndü.
Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyordu. Birçok ziyaretçisi de olan göl bu günlerde kuraklık alarmı veriyor. Kentteki yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürdü. Su seviyesini düşmesi de balıkları etkiledi. Suda azalan oksijen seviyesi sonrası birçok balık öldü. Kıyıya vuran balıklar görenleri endişelendirdi. Turkuaz renkteki gölün rengi de sarıya döndü. Alarm veren göl havadan drone ile görüntülendi.
'2 AY ÖNCE SU ÇEKİLMEYE BAŞLADI'
Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, kuraklıkla birlikte balık ölümlerinin olduğunu ve göçmen kuşların bölgeyi terk ettiğini belirterek, “Bulunduğumuz yer Tecer dağının eteğinde bulunan Ulaş’taki doğal bir göl. Bu gölde çeşitli balık türleri ve çeşitli hayvan türleri yaşamaktadır. 2 ay önce başlayan kuraklıkla beraber gölde su çekilmesi oldu. Suyun çekilmesiyle beraber göldeki balıklar ölmeye başladı. Aynı zamanda çeşitli göçmen kuşlarda burayı terk etmeye başladı.
Yüzlerce çeşit göçmen kuşun ve balığın arasında gölün kurumasıyla beraber azalma ve ölümler başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi kuraklığın olması. Ayrıca buradaki taş ocaklarını patlatmaları. Tecer ırmağının kuruması. Bunlar etken oluyor. Bu etkenleri ortadan kaldırdığımız zaman buradaki yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz" dedi.
'BALIKLARIN ÖLÜMÜYLE SUYUN RENGİ DEĞİŞİYOR'
Çakırer, gölün renginin eskiden masmavi olduğunu ancak şu an kirli bir renk aldığını söyleyerek, “Bu suyun renginin değişmesi oksijenin azalmasıyla beraber yosunların oluşması. O yosunlar da oksijeni tüketiyor. Oksijen tükenince aşağıdaki balıklar ölüyor. Balıkların ölümüyle beraber de suyun rengi değişiyor. Suyun renginin değişmesi balıkların ölümüne bağlı. Burası daha önceden masmaviydi, turkuazdı. Ama şimdi kirli bir renk oluştu.
Eski rengi yok şu anda. Doğal hayatı koruma adına valiliğimizden buranın kurtarılmasını istiyoruz. Bu gölümüzü ve buradaki hayvan çeşitlerini korumamız lazım. Yetkililerden konuyla alakalı buraya yardım yapılmasını, bunun sebeplerinin araştırılmasını ve o sebeplerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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