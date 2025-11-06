Habertürk
        Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:27 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:05
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem Sındırgı'nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. Depremlere alışkın olan Sındırgı'da hayatın kısa sürede normale döndüğü ifade edildi.

        10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

        Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 531 afet konutu ve işyerinin temelini atmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

