Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Pendik’te trafikte yol verme kavgası nedeniyle hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatan ardından da tutuklanan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkındaki jet iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “mala zarar verme” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması” suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar 30 Temmuz günü hakim karşısına çıkacak. İddianameyi kabul eden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan 6 Temmuz Cumartesi günü D-100 Pendik karayolunda seyir halindeyken araçlarında saldırıya uğradı. Saldırganlar emniyet şeridinde ilerlerken Bahçıvan çiftin önüne geçmek istedi. Bağırdılar, önüne aracı kırdılar. Aracı kullanan Hüseyin Sel ve yanında bulunan kardeşi Hasan Sel araçlarından çıkıp çiftin yanına geldi. Bu sırada Yunus Emre Bahçıvan aracın kapılarını kilitledi, camı da hafifçe açarak eşinin hamile olduğunu söyleyerek olayın büyümemesi için telkinde bulundu. Buna rapmen Hasan Sel aracın aynasını kırıp kaputun üzerinde tepindi. Ardından da olay yerinden ayrıldılar. Bu anları da Ayfer Bahçıvan cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ardından çift karakola giderek şikayetçi oldu.

İddianamede, mağdurların aracında hasar oluştuğunun belirlendiği, bu anların da videonun bilirkişilerce incelenmesi sonucu sabit olduğu kaydedildi. Her iki şüpheli de verdikleri ifadelerinde Yunus Emre Bahçıvan’ın davranışları ve kendilerine hakaret etmeleri nedeniyle olayın yaşandığını iddia etse de soruşturma kapsamında bu ifadelerini destekleyecek delil elde edilemediği kaydedildi.

Toplanan delillere göre şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde müştekilere ait araç seyir halindeyken cebren durdurup çifti hürriyetlerinden yoksun kıldıkları anlatılan iddianamede, araçla kasıtlı çarpma ve sonrasında fiziki müdahale ile araca zarar verdikleri kaydedildi.

Savcılık, Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in“kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “mala zarar verme” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması” suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenledi.



HAMİLE KADININ EŞİNE TAKİPSİZLİK

Öte yandan şüphelilerin şikayeti üzerine olayı Yunus Emre Bahçıvan’ın başlattığı iddiası üzerine yapılan soruşturmada da takipsizlik kararı verildi. Şüphelilerin iddiasının doğrulanmadığı aynı zamanda Sel kardeşlerin kasıtlı davranışlarından dolayı olayın gerçekleştiği belirtilerek Bahçıvan hakkında “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından takipsizlik kararı verildi.

SİLAH İDDİASI DA ARAŞTIRILDI

Olaya ilişkin görüntülerde Hasan Sel’in belinde silah bulunduğu iddiaları da gündeme gelmişti.. Başsavcılık Hasan Sel’in belinde silah bulunduğu şüphesi üzerine bu noktada da soruşturmayı genişletti. Hasan Sel hakkında “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefet” suçundan da bir soruşturma yapıldı. Silahın taşıma ruhsatı olduğu ve hiçbir eylemde kullanmadığı belirlendi ve Sel hakkında bu suçtan takipsizlik kararı verildi.



SANIKLAR AY SONU HAKİM KARŞISINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sel kardeşlerin tutuklanmalarından 1 gün sonra hazırlanan jet iddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin hazırlanmasının ardından 3 gün sonra iddianameyi kabul eden Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma gününü belirledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmanın 30 Temmuz 2019 gününü kararlaştırdı.

SEYİDOĞLU BAKLAVALARI'NIN İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ KABUL EDİLDİ

AA'nın haberine göre, Seyidoğlu Baklavaları'nın, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin sahipleri tutuklanan "Seydioğlu Baklava AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı marka itibarının zedelenmemesi için yaptığı ihtiyati tedbir talebi kabul edildi. Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacı Seyidoğlu Baklavaları avukatınca Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu "Seydioğlu Baklava AŞ" hakkında yaptığı ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

HER TÜRLÜ KULLANIMIN ÖNLENMESİNE KARAR VERDİ

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında, davacı adına tescilli "Seyidoğlu" markaları ile iltibas yaratacak kadar benzerlik arzeden "Seydioğlu" firmasına ait yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler, ambalajlar, tabela, ilan, reklam, broşür, afiş, tanıtım malzemesi, basılı kağıtlar, faturalar, ticari evrak ve internet alan adları da dahil olmak üzere her türlü marka kullanımın, internet üzerinden kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.

TABELALAR YED-İ EMİNE TESLİM EDİLECEK

Davalı "Seydioğlu Baklavaları AŞ"nin, davacı olan Seyidoğlu Baklavaları adına ait tescilli marka ile iltibas teşkil eden, markanın kullanıldığı tabelalarının tedbiren sökülmesine karar veren mahkeme, reklam vasıtası basılı evrak ve benzeri her türlü ürünün tedbiren toplatılarak yed-i emine teslimini kararlaştırdı. Mahkeme, davacı avukatı tarafından 30 bin lira teminatın karar tarihinden itibaren 1 haftalık sürede yatırılması halinde, tedbir kararının uygulanması yönünde hüküm kurdu.