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Şoke eden operasyon! Bakkal görünümlü işyerinde uluslararası para transferleri yaptılar

İstanbul'da şoke eden bir operasyona imza atıldı. Başakşehir'de gerçekleşen baskında bakkal görünümlü bir işyerinde uluslararası para transferi yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca ikamet izni, oturum ve vize alınması şeklinde faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 11.04.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da bakkal görünümlü işyerinde uluslararası para transferleri yaptılar! - En son haberler
Bakkal görünümlü işyerinde uluslararası para transferleri yaptılar!
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AA

İstanbul'da bakkal görünümlü işyerinde yasa dışı yollarla uluslararası para transferi yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir'de içerisinde bakkal ürünlerinin satıldığı bir işyerinde yasa dışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirildiğini belirledi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

İşyerinde yabancı uyruklu kişilerin para alışverişi yaptığını, ülkede yasal olarak izni bulunmayanlara ikamet, oturum izni ve vize alınması gibi faaliyetlerde bulunulduğunu tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler H.K.A. ile N.A'yı gözaltına aldı.

Burada yapılan aramada para sayma makinesi, para hareketlerini gösteren dokümanlar, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ile 1295 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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