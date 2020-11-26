Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi.

Soylu yaptığı açıklamada, "18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3 bin 579’u terör olayıdır. Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır. 911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı. Bu yıl 76sı büyük, 307si orta; 99 bini kırsal ve 2900ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı" diye konuştu.

Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı.