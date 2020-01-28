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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"5 bin 93 personel sahada çalışıyor. Havan Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 3 İHA, bir helikopter keşiflerine devam etmekte. Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 bina için kira yardımı bugün orada oturanların hesaplarına gönderilecek. Diğerlerinin müracaatı üzerine gerçekleşecek. Evi yananlar var, onlarla ilgili yardımlar valilik tarafından gerçekleşecek.

Özellikle STK'lar, vatandaşlarımız Elazığ'a bu zor gününde destek olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Televizyon programları, SMS'ler... Müteşekkiriz. Biz yardımların tamamını AFAD eliyle koordine etmeye çalışıyoruz. Ayni yardımlar konusunda vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; depolarımızda 500 arkadaşımız çalışıyor. Eski gönderilmemesini istirham ediyoruz. Bunları vermiyoruz. Bizim isteğimiz, ısıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyenler başımızın üstünedir. Bu dayanışmadır.

Biz sadece Elazığ içine 10 bin çadır kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'nda 5 bin kişilik, kolorduda, şehir hastanelerinde, spor salonlarında kapasite eksiğimiz var. Buralar açık. Tüm muhtarlarımızla koordine halindeyiz. Vatandaşın meselelerini hep beraber yönetmeliyiz.

Şu ana kadar toplam 44 milyon lira toplandı. Bu paralar valiliklerin hesaplarına yatırıldı. 30 bin ton kömür yardımı var. Suriyeli kardeşimiz Mahmut ve ailesinin vatandaşlık işlemleri başladı.

Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi, 16 bini kuruldu. 30 yatak, 66 bin 753 battaniye, katalitiklerimiz, gıda yardımlarımız var. Güvenlik açısından sıkıntımız yok."

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Takibini yaptığımız hastanelerde 70 yaralımız söz konusu. 9 yaralımızı yoğun bakımda takip ediyoruz. Bu dönemde toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde 1. ve 2. acil sağlık hizmetlerinin verilebileceği sahra mobil hastaneleri oluşturmaya başladık. Dün 7'sini açtık. Vatandaşlarımızı ısıtmada kullandıkları katalitiklerde zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Tüm sağlık personelimize fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arama kurtarma çalışmalarımız sona erdi. Bugün itibariyle hasar tespit ekibimiz Elazığ'da 700'e, toplamda 1000 kişiye çıktı. Çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Elazığ'da toplam 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı; Malatya'da toplam 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 24 de acil yıkılacak binamız var. Tüm Türkiye'nin üç boyutlu haritasını çıkardı. Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık.