İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan açıkladı.

Soylu yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu

Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.