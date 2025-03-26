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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:17
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        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tüketici enflasyon beklentileri anketi sonrası açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

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