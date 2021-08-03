Bakan Pakdemirli ve Soylu'dan yangınlarla ilgili açıklama

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orman yangınlarıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli "38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü" açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, "Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor.Sıcak hava ve rüzgar en büyü dezavantajımız" açıklamasında bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: İYİ BİR HABER ALDIK

İyi bir haber aldık. Ekiplerimiz risk aldı. Belli bir noktaya girdiler. Oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Kontrol altına alınabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak. 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli noktada parlama var, Marmaris'te sona gelinecek gibi gözüyor. Köyceğiz'de devam ediyor. Kavaklıdere'de ve Milas'taki yangın devam ediyor. Balıkesir Savaştepe'de 1 yangın devam ediyor. Manisa Salihli'de, Denizli'de bir yangın devam ediyor. İsparta Sütçüler'de bir miktar alevlendi. Arkadaşlarımız takip ediyor. Bunları kontrol altına alma çabamız sürüyor. Hava sıcaklığı Marmaris'te 45,5 dereceyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

"YANGIN BÖLGELERİNE KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALELER YAPILIYOR"

Nem yüzde 5'e kadar düştü. Yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece. Perşembe günü rüzgar düşmekle beraber sıcaklık 40 derecelere varacak. Cuma günü benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Marmaris'teki parlamaları toparlamaya çalışıyor arkadaşlar. Yangınlarda 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arasöz, 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızla ilgili kısa bilgi vereyim. İl, ilçe orman müdürlüklerimizde tarımsal alanla ilgili ön hasar çalışmalarını bitirdik. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca mağduriyetler giderilmiş olacak. İHA görüntülerini canlı olarak izliyoruz, meteorolojik verileri dikkate alıyoruz. Yangınların büyüklüğüne, insan yerleşimlerine tehdidine göre müdahalede bulunuyoruz. Sanatçılarımız arıyor beni. 'Müdahale edilmedi' deniyor. Müdahale edilmediği sanılan yerlerde hem karadan hem havadan müdahale yapıyor.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA AKUT YANGINLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu yüksek tutmamız lazım. Herkesi sabırlı olmaya davet ediyorum. Hava araçları ile yeterlidir, değildir diye tartışma oluyor. Mevcut envanterde sürekli olarak çalıştığımız 48 helikopter ve uçak var. Bazı yardım taleplerimiz oldu. Toplamda 3 amfibi uçağımıza 3 uçak daha eklendi. 9 tane tanker uçağımız var. Toplamda 72 hava aracına çıkmış olduk. Yangınlar normal mi? Neden bu kadar yangın oluyor? Bu akut durum sadece bizde mi yaşanıyor? Amerika'da 12 eyalete 101 orman yangını devam ediyor. Kanada'da 5 bine yakın orman yangın var. Sibirya'da Türkiye ormanlarının yüzde 10'u kadar alan yanmış durumda. Gerçekten akut bir dönem yaşıyoruz. Sadece Türkiye'nin başında olan bir musibet değil. İnşallah en yakın zamanda akut haline gelmiş yangınlarımızın üstesinden geleceğiz. Ülkemizin yaşadığı doğal afete cansiperane mücadele eden orman kahramanlarımıza ve onlara destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yangınlar en kısa sürede söndüreceğiz. Şu an milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Herkesle elele yürüme vaktidir. İlk yağmurlarla beraber fidanlarımızı dikiyor olacağız.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: HERKES GAYRET İÇERESİNDE

Burada çalışan arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, orman teşkilatımıza, karayollarımıza, güvenlik teşkilatlarımız, belediyelerimize kadar herkes gayret içerisinde mücadele ortaya koymaktadır. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Vatandaşlarımız el birliği içinde büyük bir mücadele ortaya koydu. Bu devletin büyük bir devlet olduğuna, bu milletin büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bir taraftan Marmaris, Milas, diğer taraftan Köyceğiz ve yangınların olduğu bütün alanlarda sabahtan itibaren bulunmuştuk. Öyle bir rüzgarla karşı karşıyayız ki, yarım saat önce söndürüldüğünü gördüğümüz yangın yarım saat sonra daha şiddetli alevleniyor.

"RÜZGAR HANGİ TARAFTAN ESERSE ESSİN TEHDİT EDİYOR"

Bu tüm kurum ve kurumlarımızla motivasyonumuzu devam ettiren bir durumdur. Hava sıcak, kuru, nem az bunlar dezavantajımız. Rüzgar hangi taraftan eserse essin tehdit ediyor. Sabır gösteren, aynı zamanda çalışmalara katılan bütün Muğlalı hemşerilerimize şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. İnşallah yarın akşam vatandaşlarımıza daha pozitif değerlendirmeyi aktarabiliriz. Bu esnada tüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize, şantiyelere, özel sektöre hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

"ORMANCILARA 'İŞİNİZİ YAPMIYORSUNUZ' DEMEK RENCİDE EDİYOR"

Burada hiç kimse siyasi, ideolojik ayrılık ortaya koymadan herkes kırmızı beyaz milli formayla mücadeleyi devam ettiriyor. Provokasyon yok dersem yalan söylemiş olurum. Ormancıların yanına gidip 'işinizi yapmıyorsunuz hakkımızı helal etmiyorum' demek hakikaten beni rencide ediyor. Ormanın içerisinde arasözle birlikte yangını söndürmek inanç meselesidir. İstanbul'da durup buradaki insanları telaşa koymanın anlamı yok. Herkes birbiriyle koordinasyon içerisinde. Havada İHA'lar var, her şeyimiz var. 'Menteşe'de bütün evler yandı' demek kamuoyuna bilgi vermek insafsızlık ve vicdansızlıktır. Sanatçı olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz, buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla, gerçekleriyle oynamanıza kimse müsaade edemez. Burada herkes büyük mücadele içerisindedir. Bir an önce bitmesini istiyoruz, dua ediyoruz.

"YANGINLAR BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN TOMALAR DEVREYE GİRDİ"

Her türlü desteği, morali ortaya koyabilirsiniz ama spekülatif, provokatif açıklamalarını yapmamalarını bir kez daha rica ediyorum. Tüm belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın envanteri burada seferber. Türkiye'de ne kadar belediye varsa buralar. Adıyaman'ından Kapaklası'na kadar burada büyük mücadele içerisinde. Polisin TOMA'sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor, şimdi su sıkacak mı? deniyor. Evet sıkıyor. Başından beri işin programı var. Yangın yerleşim yerlerine yaklaştığı andan itibaren TOMA devreye girdi. TOMA dediğin araç ormanın içine giremez ki. Yerleşim yerlerine sıçramaması için güçlü bir şekilde itfaiyeye ve diğer araçlara yardımcı olmaktır. Bir yangından böyle bir tartışma mı çıkarılır?

"BAZILARI HEMEN KLAVYEYE SARILIYOR"

Neticede yangın söndürmek için bagetleri bir çok ülkeden bulmaya çalıştık. 4 tane bulduk, bir ülkeden 3 tane bulduk. Arkadaşlarımız 24 saat çalışıyor. Elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz. Kızılay bir taraftan çalışıyor. Her noktada sıcak yemek, su, soğuk sandviç ne varsa ortaya koymaya çalışıyor. Jandarma ve Emniyet takviye kuvvetleri sürekli devriye atıyorlar. Dünyada birçok ülkelerdeki afetleri izliyoruz. Elbette bizde de çalışanlar var. Bizde hemen klavyeye sarılıyorlar. Tüm arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, orman müdürlerimiz, belediyelerimiz, Kızılay herkes kolunu sıvamış işin içine girmiştir. Hasar tespit çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Tüm tarım zararları tespit edilmektedir. Aynı zamanda araç hasarları varsa tespit edilmektedir. Evleri hasar gören vatandaşlarımız yaklaşık 347 ev şu ana kadar burada tespit edildi.

"YAKLAŞIK 28 MAHALLEDE 3 BİN 219 HANE TAHLİYE EDİLDİ"

Şu ana kadar yaklaşık toplam 20 milyon liralık nakdi yardım geldi. İhtiyaçlara göre bu artmaktadır. Tahliye konusunda da dün verdiğim rakam 8 mahalle tahliye edilmişti. 5 de kısmi tahliye söz konusuydu. Şimdi bu sayı biraz daha artmış oldu. Yaklaşık 28 mahallede 3 bin 219 hane tahliye edildi. Gayret edeceğiz, dünyanın en güzel beldelerinde yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bize buraları nasip etti. Ecdadımız buraları yurt etti. Gelecek nesillerimize bu afetlerin hasarlarını onararak bırakacağız. Onlara övünecekleri tarih, doğa ve çevre bırakacağız.