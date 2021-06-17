HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye genelinde yapılan aşı uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Koca, mesajında "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar..." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'NİN AŞI BİLANÇOSU (17 HAZİRAN 2021)

17 Haziran 2021 saat 00.00 itibariyle Türkiye'de yapılan aşı bilançosu şöyle oluştu.

Toplam yapılan aşı sayısı 37 milyon 282 bin 266 olur iken 1. doz uygulanan kişi sayısı 23 milyon 252 bin 49, 2. doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 29 bin 776 olarak gerçekleşti...