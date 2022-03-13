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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez bir araya getirdik, bütün dünyanın gözü kulağı Antalya'daydı. Biz her zaman diplomasiyi öncelendiren bir tutum sergiledik. Son üç günde birçok konuda samimi görüş alışverişinde bulunduk.

"DİPLOMASİYE DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

ADF artık uluslararası düzeyde tanınan bir forum haline geldi. 17 ülke başkanı, 80 bakan ADF'ye katıldı. 75 ülkeden katılımcı bir araya geldi. Diplomasiye daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. AFD'ye artan bu ilgi, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da çalışmaları sayesinde oldu. Forum sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 lider ile, ben 67 bakan ile görüştüm.

"Dünyadaki adaletsizlikleri kaldırmak için diplomasiyi nasıl kullanırız?" sorusuna odaklandık. Her coğrafyadan değerli katılımcıların fikirlerini dinledik. Bu sene ADF'yi 27 ülkeden 600 medya mensubu izledi.

ADF, formatıyla, davetiyle ve içeriğiyle uluslararası konulara önem veren bir platform olarak yerini aldı. 2 yılda önemli bir mesafe kat ettik. ADF, ortaya konulan görüşler ve gerçekleştirilen temasların diplomasi ve diyaloga katkıda bulunduğu görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz.

SORU CEVAP

Ukrayna'da camide bazı Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı, caminin ya da yakın çevresinin bombalandığı yönünde iddialar var. Bu konuda bilginiz nedir?

MARIUPOL'DEKİ CAMİ: CAMİDE BİR HASAR YOK

Savaş başladığından beri vatandaşlarımıza uyarı yönünde mesaj atmıştık. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Çatışma bölgesinde kalan vatandaşlarımız da var özellikle Mariupol'de. Lavrov ile görüşmemizde insani koridor konusunu da görüştük, tahliyeler için destek istedik. İnsani ateşkes ve koridorun açılması gerekiyor, bu konuyu iki tarafla da konuşuyoruz. Şehrin altyapısı gitmiş durumda, oradaki vatandaşlarla telefonla ulaşamıyoruz. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas halindeyiz. Caminin bombalandığı yönünde haberler çıktı ancak caminin imamı iddiaları yalanlandı. Camide bir hasar yok. Dünden beri otobüslerimiz orada bekliyor, çatışmalar devam ettiği için ve telefonlar kullanılmadığı için bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız.

Azerbaycan- Ermenistan barış anlaşmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Azerbaycan Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklif etti, Ermenistan'ın buna yanıt vermesi gerekiyor. Aliyev'in 3+3 toplantı teklifinde bulununca ilk desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Yarın ilişkiler normalleşirse neden Ermenistan'ı da buna dahil etmeyelim. Ama bunun için Ermenistan'ın barış anlaşmasına yönelmesi gerekiyor. Azerbaycan ve Ermenistan'ın oturup müzakere etmesi gerekiyor. Biz her türlü müzakereyi destekliyoruz aynı şekilde Azerbaycan'da Ermenistan ile olan görüşmelerimizi destekliyor." dedi.

TALİBAN'IN TANINMASI

Taliban yönetimi uluslararası bir tanım çağrısı yaptı. Türkiye-Katar Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı. Süreç neden yavaş işliyor?

ADF'nin kapsayıcı olmasını istiyoruz, herkesi davet ettik. Afganistan paneli de vardı, bugünkü geçici yönetimini davet etmemiz de son derece doğaldır. Bizim daha önce temaslarımız, görüşmelerimiz oldu. Uluslararası tanınma için hangi adımların atılması gerektiğini söyledik. Tanınma olmadan Afganistan'daki birçok sorun çözülmez. Ülkenin özellikle, güvenlik, istikrar ve ekonomi için atılması gereken adımları var. Afganistan'ın bazı olumlu adımları atması gerekiyor. Tanınma konusunda aceleci davranmıyoruz, tüm dünya gibi atılması gereken adımları bekliyoruz.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde Katar ile Türkiye arasında hiçbir sorun yok, şu an Taliban ile müzakereler yürütülüyor. Üçlü görüşmelerde ettiğimiz teklifler var, sahadaki şartların ve taleplerin yerine getirilmesi gerekiyor. Şu an bunu gördüğümüzü söyleyemeyiz. Henüz Türkiye ve Afganistan arasında tam bir mutabakat sağlanmadı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkındaki soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin yaptırımlara ilişkin tutumu ilkeli net ve açık. Bazı attığımız adımlar Rusya'yı bazıları Batı'yı rahatsız ediyor. Hava sahasının kapatılmasına baktığımız biz Montrö'ye göre hava sahamızı kapatamıyoruz. Biz bazı yaptırımların sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz." dedi

RUSYA-UKRAYNA

Türkiye artık Rusya-Ukrayna diplomasisi masasındayız. Putin, 'Pozitif gelişmeler var' dedi, Zelenskiy de 'NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz'dedi. Sizce pozitif gelişme bu mu?

Hem Lavrov hem de Kuleba'nın belirttiği gibi biz liderlerin bir araya gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Putin prensip olarak bu görüşmeye karşı olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledi. Müzakere konuları ciddi bir şekilde devam ediyor, Belarus'ta da. Doğrunun ve ilkeli tutum sergileyen bir ülke olarak, her iki ülkenin de güvendiği bir ülkeyiz. Bazı konularda görüşlerin yaklaşımların birbirlerine yaklaştığını görüyoruz. Ancak bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor. Bir daha savaşın yaşanmamasını istiyoruz. Bunun barışla, ateşkesle sonuçlanmasını istiyoruz bu yüzden Putin'de 'pozitif gelişmeler' var demiştir.