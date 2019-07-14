Son dakika! Bahçeli: FETÖ'cülerin korunması diye bir şey söz konusu edilemez" - Siyaset haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama, ihmal, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kastamonu'da vatandaşlara seslendi. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"31 Mart ile birlikte Kastamonu'da bir şey değişmiş, her şey değişmiştir. Artık Kastamonu ayak bağlarından kurtulacaktır. Ağırlıklarını atacak, geleceğe umut ve heyecanla bakacaktır. Kastamonulu kardeşlerimin güvenin boşa çıkarmayacağız. Belediye başkanlarımızın her icraatını yakından takip edeceğiz. Sizler bizi mahcup etmediniz, bizlerde sizlere hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuştur. 251 vatan evladımız şehit olmuştu. 2194 vatan evladı yaralanmıştı. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Gölbaşı'nda 51 özel harekat polisini şehit ettiler, TBMM'ye alçakça saldırdılar, emniyet ve istihbarata, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalanmıştı. 15 Temmuz'da Türk ve Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmiş, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDİLMELİ"

15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer saplanmıştır. Türk milleti 7'den 70'e ayağa kalktı. İhanet imanı geçemedi. İşgal emelleri milli iffeti yenemedi. 1 dolarlık namussuzlar kaçacak delik aradılar. Gene de yakayı kurtaramadılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama, ihmal, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır.

15 Temmuz'da onlar bize acımadı, biz de acıyamayız. Türkiye, FETÖ musibetinden kurtulmalıdır. Bu karanlık dönem kesin olarak bitirilmelidir. 15 Temmuz Türk milletini Anadolu'da boğma girişimidir. Maruz kaldığımız tehlikeler henüz bitmemiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır. 7 Ağustos Yenikapı dirilişi yaşatılmalıdır. Bunların kökü kurutulmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin gelecek umududur. Milli güvenlik ve beka sorunlarına çaredir.

"ESKİ SİSTEME DÖNELİM DİYENLER..."

Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatı vardır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür. Kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir. CHP Genel Başkanı'nın bir yandan ABD tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yandan parlamenter sistemi önermesi tuzaktır, kumpastır. Eski sistem ekonomik krizlere, kutuplaşmalara, darbelere kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur yüzü gördük? Koalisyon tartışmaları gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler cepheleşme siyasetinden yaralanan art niyetli oluşumlardır. Yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir.

"MÜSPET ADIMLARA DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade, devlet ve toplum hayatında kökleşmesi amacıyla mücadele edilmelidir. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacaktır. MHP olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz.