Bağcılar'daki anne katili canavar adliyede!

DHA'nın haberine göre Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.

Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.