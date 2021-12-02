Baba katilinden nefsi müdafaa savunması!

İlçede 29 Kasım'da babası Orhan Çelik'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Çelik, savcılıktaki ifadesinde babasının kendisini yaklaşık 1 ay önce darbedip kafasını kırdığını iddia ederek, buna rağmen herhangi bir müracaatta bulunmadığını söyledi.
AA'da yer alan habere göre, babasının alkol aldığında kendisine yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığını savunan Çelik, olay günü de alkollü halde eve gelen babasının "Seni öldürürüm." diyerek mutfaktaki bıçakla kendisine saldırdığını öne sürdü.
'SİLAHI YANIMA ALARAK KAÇTIM'
Şüpheli Burak Çelik, babasının eline vurarak bıçağı düşürdüğünü, evden çıkmak için kapıyı açtığında belinden silahı çıkarıp kendisine doğrulttuğunu dile getirerek, "Göğsüme nişan almıştı. Ben ani bir hareketle silahı yukarıya kaldırdım. Elinden aldım. O an kendimi koruma iradesiyle babama doğru iki el ateş ettim. Kapıdan çıktım. Bir iki dakika bekledim ancak içeriden herhangi bir hareket veya ses gelmedi. Silahı yanıma alarak olay yerinden uzaklaştım. Olay nedeniyle pişmanım." ifadelerini kullandı.
Şüpheli Burak Çelik'in avukatı da müvekkilinin kullandığı psikolojik ilaçlar nedeniyle yüzde 50 engelli olduğunu anlatarak, olayda haksız tahrik şartlarının oluştuğunu ve Çelik'in meşru müdafaa iradesi altında hareket ettiğini savundu.
NE OLMUŞTU?
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde 29 Kasım'da Orhan Çelik'in öldürülmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, maktulün oğlu Burak Çelik tarafından öldürüldüğünü ve şüphelinin kaçtığını tespit etmişti.
Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alınan Çelik, savcılıktaki ifadesinin ardından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
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