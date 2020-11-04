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Ermeni güçlerin füze sistemleri vuruldu!

Azerbaycan topraklarında sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı olan "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı. Öte yandan son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, M-55 uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi

04.11.2020 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Azerbaycan Ermenistan savaşı! Ermeni güçlerin füze sistemleri vuruldu! - HABERLER
Ermeni güçlerin füze sistemleri vuruldu!
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AA

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı'ndan (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi. Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi. Ermeni güçler, uluslararası anlaşmaları ve hukuku bir kez daha hiçe saydı.

NOKTA ATIŞIYLA UÇAKSAVAR SİSTEMİ VURULDU

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

ERMENİ GÜÇLER AĞIR KAYIPLAR VERDİ

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Azerbayan haritası. (Güncel)

GRAD VE KUB FÜZE SİSTEMLERİ VURULDU

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

TANK VE OBÜSLERİ DE İMHA EDİLDİ

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 T-72 Tank, 3 D30 obüs, 1 “Zastava M-55” uçaksavar, 1 insansız hava aracı ve 3 mühimmat kamyonun imha edildiği aktarıldı.

BAZI MEVZİLERDEN GERİ ÇEKİLDİLER

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

201 YERLEŞİM ELE GEÇİRİLDİ

27 Eylül'den bu yana süren harekatta, Azerbaycan ordusu 4'ü kent merkezi olmak üzere 201 yerleşim merkezini işgalci Ermenistan'dan geri almıştı.

Azerbaycan Ordusu, Ermeni güçlere ağır zaiyatlar vermeye devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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