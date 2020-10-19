Ateşkesi deldiler bin pişman oldular!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.
13 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI
Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek 13 yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti. Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Sultanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır" bilgisini verdi.
11 ASKERİ ARAÇ, 2 TANK VE OBÜSLER İMHA EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan´ın saldırılarına karşı, Ağdara - Ağdam ve Fizuli - Hadrut - Cebrayil istikametinde ve Araz Nehri boyunca operasyonların devam ettiğini açıkladı. Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda, 2 adet T-72 tankı, 2 adet BM-21 "Grad" YARS tipi, 1 adet D-30 tipi ve 1 adet D-20 tipi obüs topu ve 11 askeri araç cephenin farklı bölgelerinde imha edildi.
TABUR KOMUTANI EMRİYLE GERİ ÇEKİLDİLER
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda çatışma bölgelerinde mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1´inci Motorlu Tüfek Alayı´nın tabur komutanı emriyle geri çekildiğini belirtti. Alayın çatışma bölgesinde bulunan 63´üncü tank taburunun kurmay başkanının çatışmalarda öldüğü, 1´inci tabur komutanı ile yardımcısı Gevorg Makaryan´ın ise yaralandığı açıklandı.
FİRARA KARŞI KOMUTA MERKEZİ KURDULAR
Bakanlık, Azerbaycan ordusunun Ermenistan 5´inci Muhrip Alayı savunma alanında aralarında tabur komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan´ın olduğu tabur askerlerinin imha edildiğini ve kalan askeri personelin savaş mevzilerini terk ettiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan'a göç etmek isteyen 55 yaş altı askerlerin ve gönüllülerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından kaçmasını önlemek için yollara komuta merkezleri kurulduğu ifade edildi.
TEBRİZ KENTİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ
İran’ın Tebriz kentinde bulunan tarihi Tebriz Çarşısı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi Azerbaycan’a destek gösterisi düzenledi.
"KARABAĞ BİZİMDİR, BİZİM OLACAK"
İHA'da yer alan habere göre İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılması çağrısı bulunda göstericiler, “Karabağ bizimdir bizim olacak” ve “Norduz Sınır Kapısı kapatılmalıdır” sloganları attı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıldı.
PARİS'TE ERMENİLER GÖSTERİ YAPTI
AA'da yer alan habere göre de Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı gösteri düzenledi. Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.
Ermeni ordusu tarafından sivillerin hedef alındığı Gence'de bir baba, evladını böyle uğurlamıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ DE DESTEK VERDİ
Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı. Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB),Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.
Gence'de 13 sivil Ermeni güçlerince katledilmiş, anne ise kızı birlikte toprağa verilmişti.
MACRON'A "YALNIZ BIRAKTIN" SUÇLAMASI
CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi. CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.
Ermenistan ateşkese rağmen 7.5 tonluk SCUD füzesiyle Azerbaycan'ın Gence kentini vurmuştu.
TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.
PANDEMİYE RAĞMEN GÖSTERİYE İZİN
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü. Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.
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