        Aytaç Durak uçakta fenalaştı

        Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Adana'dan İstanbul'a gelmek üzere bindiği uçakta fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen 87 yaşındaki Aytaç Durak için uçak Çukurova'ya acil iniş yaptı. Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Giriş: 01.09.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:43
        Adana'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, İstanbul'a gitmek üzere bindiği uçakta tansiyon hastalığı nedeniyle fenalaştı. Acil iniş yapan uçaktaki Durak, Tarsus'ta hastaneye kaldırıldı.

        Bu sabah Adana'dan İstanbul'a gitmek üzere uçağa binen Adana'nın eski belediye başkanlarından 87 yaşındaki Aytaç Durak, yolculuk sırasında tansiyon hastalığı sebebiyle fenalaştı. Adana-İstanbul seferini yapan 09.45 uçağı, Durak'ın rahatsızlanması üzerine Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        5 dönem boyunca Adana'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Aytaç Durak'ın, inişin ardından önce Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye ardından Adana'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

        Durak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

