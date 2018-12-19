Son dakika: Ayşen Gruda ile ilgili doktorlarından açıklama! Ayşen Gruda sağlık durumu? - Magazin

AA'nın haberine göre, usta oyuncu Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi Başhekimi ve ilgili doktorlar, sanatçının sağlık durumu hakkında basın açıklaması yaptı.

Başhekim Kasapoğlu, dün Gruda'nın sağlık durumu hakkında kısa bir bilgi aktardıklarını fakat çıkan spekülatif haberlerden dolayı tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

"KAN DEĞERLERİ YÜKSELDİ"

Gruda'nın cuma günü saat 18.30 civarında mide kanaması şikayetiyle hastaneye geldiğini aktaran Kasapoğlu, "Kan değerleri çok düşüktü ve yoğun bakıma aldık. 5 günlük takip sonrasında bugün genel durumu daha iyi. Yaklaşık 3 ünite kan transfer ettik. Bundan sonra durumu stabil olduğundan dolayı servise alma ihtimalimiz var. Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk. Bununla ilgili de medikal tedavisi devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sanatçının hemoglobin değerinin geldiğinde 4 civarında olduğunu, son kontrollerde ise 10'a kadar yükseldiğinin gözlediğini bildirdi.

Gruda'nın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü pankreas kanserinin karaciğere sıçradığını aktaran başhekim, "Yaklaşık 7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili medikal tedavisi devam edecek." diye konuştu.

"AMELİYAT YA DA KEMOTERAPİ GEREKMİYOR"

Kasapoğlu, tecrübeli sanatçının şu an hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yaparak, beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını ve şu anda damardan beslendiğini ifade etti.

Kanserin ilerlemiş pankreas kanseri olarak kabul edilen 4. evrede olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, ameliyat ya da kemoterapinin düşünülmediğini, sadece destek sağladıklarını aktardı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da Ayşen Gruda'nın pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık bir yıldır hastanenin takipli hastası olduğunu belirtti.

Gruda'nın şuuru açık ve keyfinin yerinde olduğunun altını çizen Gökçelioğlu, bundan sonrası için net bir şey söyleyemeyeceklerini, Gruda'nın inatçı bir şekilde hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

"DURUMU BİR HAFTA İÇERİSİNDE NETLİĞE KAVUŞACAK"

Gruda'nın doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ise şu aşamada pankreasa yönelik bir girişim düşünmediklerini ve ilaçlarla genel durumu toparlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Karatepe, hastanede beslenmesini de düzeltip evine çıkarmayı düşündükleri Ayşen Gruda'nın durumunun bir hafta içerisinde netliğe kavuşabileceğini aktardı.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.