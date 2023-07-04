Ayşegül Çolak 18 yaşındaydı. Mutlu bir yuva kurmak için Barış Çolak ile evlendi. Bu evlilik Barış Çolak’ın ikinci evliliğiydi. Düğün sonrası çift balayına gitti. Balayı dönüşünde ise korkunç bir olay yaşandı. 17 günlük evli olan Ayşegül, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

KÖPRÜDEN ATLADI DENİLDİ

Olay sonrası polis harekete geçti. Kayıplara karışan katil zanlısı Barış Çolak’ın köprüden atladığı iddia edildi. Bu iddiaların sahibi de polise ifade veren bir ticari taksi şoförüydü. Barış Çolak’ın taksiye bindiğini ve karşıya geçerken köprüde taksiyi durdurup koşarak köprüden atladığını iddia etti. Ancak yapılan tüm çalışmalarda Barış Çolak’ın köprüden atladığına dair bir iz ve görüntü bulunamadı.

BEKARET KONTROLÜ YAPTIRMIŞ

Katil zanlısı Barış çolak için ayrıca Moldova’ya kaçtığı iddiaları ortaya çıktı. Cinayet sonrası ise ortaya çıkan detaylar şaşırttı. Katil zanlısı Barış Çolak'ın, evlendikten 3 gün sonra Ayşegül Çolak’a bekaret testi yaptırdığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporunda da 17 günlük evliyken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Çolak’ın bakire olduğu belirlendi.