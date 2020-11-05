SON DAKİKA TRAFİK ZORBASI! Aynaları kırdı! Sürücüleri deli etti! Sonunda olan oldu! - HABERLER

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda, önceki akşam sürücülere "pes" dedirten bir olay yaşandı. Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yoldan geçen araçların önünü kesen, sürücüleri tehdit eden ve vurarak araçların aynalarını kıran kişi bazı araçların üstüne yatarak sürücülere zor anlar yaşattı.

AYNASI KIRILAN TAKSİCİ DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre 4-5 aracın aynasını kıran kişi son olarak aynasını kırdığı taksinin sürücüsü tarafından feci biçimde dövüldü. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan kişi yediği dayak sonrası koşarak bölgeden uzaklaştı.

"GELİP DİREK AYNAYI KIRDI"

Aynasını kırdığı taksinin sürücüsü, “Seyir halindeydim aynaya vurup kırdı. Ben polisim diyordu" dedi. Taksideki kadın yolcu “Geldi vurdu. Direkt saldırdı" diye konuştu.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Kişinin araçların önünü kesmesi, yoldan geçen araçların aynalarını kırması, sürücüleri tehdit etmesi ve taksici tarafından dövülmesi kameraya yansıdı.