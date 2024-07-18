Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz, Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölünde savunma yapan, görevden uzaklaştırılan komiser Gökhan Karaca, Serdar Sertçelik'in gizli tanık olma sürecinde bir dahli olmadığını, sanıklardan Demircan'ın, Sertçelik ayağından vurulduktan sonra olayı araştırmasını istediğini aktardı.

"Ertesi gün dosya üzerinde çalıştığımız zaman bu suç örgütünün işlediği suçların gizlendiğini gördük. 22 Kasım'da örgüt tarafından işlenen bir cinayetle ilgili çalışma yaptık. Sertçelik de örgüt içinde yönetici konumunda olduğu için soruşturmaya dahil edildi. Sonrasında operasyon yapıp şüphelileri gözaltına aldık. Sertçelik'in ayağından yaralanması nedeniyle 10 gün ayağına basmaması gerektiğini söyledi doktor. Ben de savcıya ilettim bu durumu. Doktor rapor verdi. Akabinde tekrar savcıyla görüştüm 'Gözaltı yapmıyoruz doğru mu savcım' dedim. 'Evet' dedi. Savcımızdan aldığımız talimat üzerine avukatının da olduğu evinde ifadesini aldık. "

Bunun üzerine görüşmek için Sertçelik'in annesinin evine gittikleri anlatan Karaca, oraya gidiş amacının Sertçelik'in örgüt kapsamında vurulup vurulmadığını öğrenmek olduğunu ileri sürdü. Karaca, beyanına şöyle devam etti:

Sanık Metehan İlkyaz da ekipler amiri olarak Sertçelik'in havaalanından emniyet ve adliyeye sevkinde görev alma dışından bir temasının olmadığını söyledi. Suçsuz olduğunu savunan İlkyaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"NE GÖRÜŞMEK İSTİYORMUŞ KONFERANS YAP BAĞLA"

Sanık Nurullah Özgür Kopuk da Ayhan Bora Kaplan örgütünden tehdit aldığını, örgüte operasyon yapıldıktan sonra da bazı emniyet mensuplarından şikayetçi olduğunu anlattı.

Sertçelik ile Demircan arasında telefon irtibatına da değinen Kopuk, "Serdar beni aradı. 'Bizim hakkımızda şikayetçi olmuşsun' dedi. 'Beni müdürlerin biriyle görüştür, adımı söyle onlar kabul eder' dedi. Ben de organize şubeye söyledim. Gece 2 sularında Şevket müdür 'Ne görüşmek istiyormuş konferans yap bağla' dedi. Sonra konferans konuşmasına başladık. Sonraki görüşmeler Instagram üzerinden benim telefonumdan yapıldı." diye konuştu.