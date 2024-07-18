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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polisler, 'gizli tanık' davasında hakim karşısında | Son dakika haberleri

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polisler, 'gizli tanık' davasında hakim karşısında

        Başkentte Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme 1 sanığın tahliyesine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:38
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        'Gizli tanık' davasında 1 tahliye
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz, Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik ile avukatları katıldı.

        İLK DURRUŞMA GÖRÜLDÜ

        Duruşmanın öğleden sonraki bölünde savunma yapan, görevden uzaklaştırılan komiser Gökhan Karaca, Serdar Sertçelik'in gizli tanık olma sürecinde bir dahli olmadığını, sanıklardan Demircan'ın, Sertçelik ayağından vurulduktan sonra olayı araştırmasını istediğini aktardı.

        Bunun üzerine görüşmek için Sertçelik'in annesinin evine gittikleri anlatan Karaca, oraya gidiş amacının Sertçelik'in örgüt kapsamında vurulup vurulmadığını öğrenmek olduğunu ileri sürdü. Karaca, beyanına şöyle devam etti:

        "Ertesi gün dosya üzerinde çalıştığımız zaman bu suç örgütünün işlediği suçların gizlendiğini gördük. 22 Kasım'da örgüt tarafından işlenen bir cinayetle ilgili çalışma yaptık. Sertçelik de örgüt içinde yönetici konumunda olduğu için soruşturmaya dahil edildi. Sonrasında operasyon yapıp şüphelileri gözaltına aldık. Sertçelik'in ayağından yaralanması nedeniyle 10 gün ayağına basmaması gerektiğini söyledi doktor. Ben de savcıya ilettim bu durumu. Doktor rapor verdi. Akabinde tekrar savcıyla görüştüm 'Gözaltı yapmıyoruz doğru mu savcım' dedim. 'Evet' dedi. Savcımızdan aldığımız talimat üzerine avukatının da olduğu evinde ifadesini aldık. "

        Sanık Metehan İlkyaz da ekipler amiri olarak Sertçelik'in havaalanından emniyet ve adliyeye sevkinde görev alma dışından bir temasının olmadığını söyledi. Suçsuz olduğunu savunan İlkyaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        "NE GÖRÜŞMEK İSTİYORMUŞ KONFERANS YAP BAĞLA"

        Sanık Nurullah Özgür Kopuk da Ayhan Bora Kaplan örgütünden tehdit aldığını, örgüte operasyon yapıldıktan sonra da bazı emniyet mensuplarından şikayetçi olduğunu anlattı.

        Sertçelik ile Demircan arasında telefon irtibatına da değinen Kopuk, "Serdar beni aradı. 'Bizim hakkımızda şikayetçi olmuşsun' dedi. 'Beni müdürlerin biriyle görüştür, adımı söyle onlar kabul eder' dedi. Ben de organize şubeye söyledim. Gece 2 sularında Şevket müdür 'Ne görüşmek istiyormuş konferans yap bağla' dedi. Sonra konferans konuşmasına başladık. Sonraki görüşmeler Instagram üzerinden benim telefonumdan yapıldı." diye konuştu.

        Sanık Ramazan Kubat da Sertçelik'i tanımadığını arkadaşı Mustafa Çotuk'un ricası üzerine gizli tanığı arabasıyla istediği adrese götürdüğünü anlattı. Suçsuz olduğunu söyleyen Kubat, beraatını istedi.

        Sanık Mustafa Çotuk da Sertçelik'i 3 yıldır tanıdığını, gizli tanık olduğunu bilmediğini, Sertçelik'i talebi üzerine İstanbul'a götürerek Ece Ronay'ın yanına bıraktıklarını söyledi.

        ARA KARAR AÇIKLANDI

        Sanık Erdoğan Sertçelik de oğlunun kendisine "hayati tehlikesi olduğunu ve adres değiştireceğini "söylediğini aktardı. Olaya ilişkin başkaca bir bilgisi olmadığını savunan Erdoğan Sertçelik, beraat talebinde bulundu.

        Sanık Adem Kaçan da suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Serdar Sertçelik'i hastaneye götüren ve "gözaltına alınması sakıncalıdır" şeklinde rapor aldıran emniyet personelinin kimliklerinin tespiti için ilgili birime müzekkere yazılmasına ve Sertçelik'in ülkeye getirilmesi halinde tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verdi.

        Mahkeme tutuklu sanıklar Adem Kaçan, Gökhan Karaca, Murat Çelik, Mustafa Çotuk, Ramazan Kubat, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin'in mevcut hallerinin devamına hükmederken, tutuklu sanık Metehan İlkyaz tahliyesine karar verdi.

        Duruşma 3 Eylül'e ertelendi.

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