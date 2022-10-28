Aydın Doğan: '411 el kaosa kalktı' sözünü bir paşa söyledi

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Doğan Grubu Kurucusu Aydın Doğan, Hürriyet gazetesinin başörtüsü düzenlemesi için "411 el kaosa kalktı" başlığı için "411 el kaosa kalktı, hesabını veririm ama hesabı genel yayın müdürünündür. Onu bir paşa söyledi. Onlar adi şeyler" ifadelerini kullandı. Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir ne değildir?" programında Akşam Gazetesi yazarı Dr. Taceddin Kutay ve Genar Araştırma İhsan Aktaş'ın iddialarına Doğan Grubu Kurucusu Aydın Doğan yayına telefonla katılarak yanıt verdi.

"ONU BİR PAŞA SÖYLEDİ" "28 Şubat süreci Hürriyet üzerinden organize edilmiştir" iddiaları üzerine Doğan, "411 el kaosa kalktı, hesabını veririm ama hesabı genel yayın müdürünündür. Onu bir paşa söyledi. Onlar adi şeyler. Hürriyet gazetesinin attığı manşetlere karşı çıkanlar olmuştur. Tartışılmıştır. Uydurma manşetimiz değildir. Aktaş, "28 Şubat süreci başladığında generaller bu hükümeti devirip organizasyonu yaptığında, organizasyonun araçsallaştığı yer Hürriyet'ti. Tüm manşetler Hürriyet üzerinden yürütüldü. Hükümet yıkıldıktan sonra 'Generaller mi Doğan Grubu mu hükümeti kurdu' diye tartışmalar oldu. Aydın Bey'in hükümet kurma kapasitesinin generallerden fazla olduğunu düşünüyorum. Arkasından da onlarca özelleştirme geldi. Özelleştirmeye niyet eden başka holdingeler de batırıldı generaller tarafından" diye konuştu. Doğan ise "Aydın Doğan'ın aldığı bir özelleştirme var mı o zaman?" diye sordu.

"40 SANİYENİN HESABINI VERMEYE AMADEYİM" "90'lı yıllarda Doğan Medya'nın iktidar erki olduğunu tartışmıyoruz değil mi?" diyen Taceddin Kutay'a yanıt veren Doğan, "Doksanlı yıllarda Doğan Medya, Türkiye'de bağımsız medya, prensipleri olan, mücadele kaydeden, haksızlıklara uğrayan... Kuvvetli bir medya grubuydu. Avrupa'nın en büyük dördüncü medyasıydı. Bağımsızlık mücadelesi verdi. Hiçbir gazeteci arkadaşımız kindar ve şahsi bir yayın yapmadı. Yayın organlarımızın ilkelerimiz vardı. 40 yıl gazete sahipliği yaptım, 40 dakikasının 40 saniyesinin hesabını vermeye amadeyim" diye konuştu. Kutay ise Aydın Doğan'ın sözleri üzerine "Sayın Aydın doğan bu kadar demokrat figürse çok yanlış hatırlıyoruz. Biz bu kadar demokrat bir Doğan medya hatırlamıyoruz" dedi. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da "28 Şubat süreci doğrudan Hürriyet üzerinden organize edildi" ifadelerini kullandı.

MESUT YILMAZ'I "PİJAMAYLA KARŞILADI" İDDİASI Akşam gazetesi yazarı Dr. Taceddin Kutay'ın, "Mesut Yılmaz'ın yanında eşortmanlı fotoğrafını var" iddiası üzerine konuşan Aydın Doğan, "Tacettin Bey diye Akşam gazetesi yazarı, benim pijama ile Başbakan'ı karşıladığım iddiasını bulundu. Bu fevkalade yanlış ve terbiyesiz bir laftır. Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terk etti gitti, Türkiye'yi de bıraktı. Uzanlar'ın yayın organı bunu yayınladı. Benim resmimi çıkaracaklarını söylüyorlar. eğer böyle bir resim varsa ben de göreyim. Belimde kemer vardı. Pijamaya kemer mi takılır? Bu ahlak dışı bir yayındır. O zaman da intikam almak için bunu yazdılar. Bir gazetecinin böyle söylemesi ayıp geldi. O gazeteci de tanımıyorum" dedi. Doğan şunları söyledi: "Benim eşofmanlı görüntüm yok. Kemer var. Mesut Bey geldi, oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Altımda kot pantolonum üstümde tişörtüm vardı. Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey geçerken geçmiş olsun için uğradı." Aydın Doğan'ın ifadeleri sonrası söz alan Taceddin Kutay, "Fotoğraf geldi. Başbakan kravat ve ceketle gezerken yanlışlıkla şortla dedim" diye konuştu.