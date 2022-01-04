Aydın'da katliam gibi kaza! 2 ölü, 3 ağır yaralı

Sultanhisar ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Cüra idaresindeki 20 ABH 717 plakalı TIR ile Dolunay Yıldırım'ın (22) kullandığı 09 Y 4627 plakalı otomobil, Sultanhisar-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi girişinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Yıldırım ile araçtaki Nuri Çetin (22) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (21), Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Cüra, gözaltına alındı.