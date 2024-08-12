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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aydın'da civalı muska paniği! 1'i çocuk 3 kişi tedavi altında | Son dakika haberleri

        Aydın'da civalı muska paniği! 1'i çocuk 3 kişi tedavi altında

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki S.B., boynuna asılan muskayı açınca içindeki civa döküldü. Çocuğun annesi ve bir kadın civayı temizlerken zehirlendi. Çocuk, annesi ve diğer kadın tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 08:53 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:53
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        Kuşadası'nda civalı muska paniği
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

        Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi.

        Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        AFAD EKİPLERİ EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

        Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

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