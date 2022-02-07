Avusturya'da 100'den fazla çığ düştü!

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Avusturya'nın İsviçre sınırındaki Tyrol bölgesinde üç günde meydana gelen 100'den fazla çığ felaketinde 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF, Cumartesi günü Tirol eyaletinin Schmirn belediyesinde çığ düşmesinde ölen kişinin 58 yaşında bir adam olduğunu söyledi.

Polis, aynı eyalette Spiss kasabası yakınlarında çığ düşmesi sonucu tamamen kara gömülen 42 yaşındaki Avusturyalı bir dağ ve kayak rehberi ile 40 yaşlarında dört İsveçli kayakçının hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, grubun başka bir üyesi olan 43 yaşındaki İsveçli'nin yardım için telefon edebildiğini ve kurtarıldığını söyledi.

Üçüncü bir olayda ise iki Avusturyalı kayakçı öldü.

Yetkililer böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirtirken, daha fazla çığ düşme tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.