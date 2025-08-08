Habertürk
        Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi

        Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları üzerinden kurulan bir rüşvet ve tahliye borsası olduğunu iddia etmişti. Özel'in iddialarının ardından ismini mitingde açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Yıldırım ile gözaltına alındığı esnada içinde bulunduğu otomobili kullanan kişi adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 08.08.2025 - 16:02 Güncelleme: 08.08.2025 - 20:02
        Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in 6 Ağustos'ta Tuzla'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında "İBB borsası" kurulduğu iddiasıyla adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Nüfuz ticareti” suçundan re'sen soruşturma başlattı.

        Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Antalya’nın Serik ilçesinde bir otomobille seyir halindeyken yakalandı. Aracın şoför koltuğunda oturan kişi ile birlikte gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım jet hızıyla İstanbul’a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avukat Mehmet Yıldırım ile beraberindeki diğer şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı iki şüphelinin ifade işlemlerine başladı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'Nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

        İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım ve beraber yakalandığı şüpheli Mehmet Mithat Turan üzerlerine atılı suçlamada tutuklama yasağı olması nedeniye adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

        Savcı sorgunun ardından Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” diğer şüpheli Mehmet Mithat Turan ise “suçluyu kayırma” suçundan adli kontrol isted. Yıldırım için ev hapsi, Mehmet Mithat Turan için yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi talep edildi. Şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

