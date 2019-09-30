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Usta komedyen Ercan Bostancıoğlu, nam-ı diğer Ateşböceği Ercan, İstanbul'da Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan sanatçının 15 gün hastanede tedavi göreceği öğrenildi.
ERCAN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?
Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936'da Çanakkale-Lapseki'de doğdu. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa'ya taşındı. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki'ye taşındı.
İlkokulu ve ortaokulu orada bitirdi. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesi'nde okudu.1952 yılında İstanbul'a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lises'ni bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü'nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.
Ateşböcekleri ismini Kabataş'tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70′li ve 80′li yıllarda TRT'de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90′lı yıllarda ise televizyon kanallarının artması ile diziler sayesinde izleyicinin karşısına çıktı.
1970'li ve 1980'li yıllarda 'Ateş Böcekleri' Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak çalışmıştır.
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